17 декабря 2022, 03:33
Девятый пакет антироссийских санкций назвали нелегитимным
Постпредство России при ЕС: новые санкции нелегитимны и противоречат принципами ВТО
Девятый пакет антироссийских санкций противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, заявили РИА «Новости» в постоянном представительстве России при Европейском союзе. В постпредстве назвали его нелегитимным.
В ведомстве отметили, что односторонние санкции в отношении третьих стран стали «излюбленным внешнеполитическим инструментом Брюсселя». Попытки ЕС надавить на суверенные государства назвали нелегитимными и идущими вразрез с основополагающими принципами ВТО.
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Дипломаты отметили, что ранее в Евросоюзе считали экстерриториальные санкции незаконными, однако сейчас активно используют их для наказания граждан и стран за обход ограничений. В постпредстве заявили, что все больше государств прислушиваются к России, так как не готовы подчиняться чужим указам.
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«Они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам», — подчеркнули в постпредстве.
Девятый пакет санкций назвали нелепым. Происходящее не вызывает ни раздражения, ни иронии, заявили в сенате России. Тех, кто принимает решение о санкциях, нужно называть иностранными агентами в ЕС, они действуют в интересах третьих стран.
Санкции
Евросоюз
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