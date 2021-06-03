Правительство расширило период действия туристического кешбэка для детей не случайно: программа пользуется популярностью. Так сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, сообщило «ФедералПресс».

«Безусловно, пользуется популярностью. Как только президент РФ [Владимир Путин] на оглашении послания Федеральному собранию объявил о возможности такой компенсации, россияне сразу начали звонить в соответствующие структуры, интересоваться, спрашивать, когда программа будет работать», — отметила Бессараб.

По ее словам, это помощь не только для семей, но и для детских стационарных загородных здравниц, поскольку в пандемийный 2020 год им пришлось тяжело. Из-за коронавирусных ограничений некоторые из них закрылись.

Согласно программе, россияне вправе вернуть за детский отдых до 20 тысяч рублей. Однако увеличить сумму невозможно.

«Это сложно будет сделать, потому что средства в размере пяти миллиардов рублей уже внесены в соответствующие расходы, а для того чтобы увеличить средства, необходимо будет внести изменения в расходную часть бюджета», — объяснила депутат.

Однако средняя стоимость путевки составляет как раз 30-40 тысяч рублей.

О расширении периода действия детского туристического кешбэка рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Компенсировать затраты на отдых будут по 20 сентября.