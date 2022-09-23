Детский сад и школа появятся на севере Москвы | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Власть

23 сентября 2022, 21:02

Детский сад и школа появятся на севере Москвы

Читать 360tv в

Новые детский сад и школа откроются в столичном районе Аэропорт. Об этом сообщила НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства города Рафика Загрутдинова.

Первый будет рассчитан на 150 детей. Школа сможет вместить 14 учеников и еще 50 дошкольников старшего возраста.

Реклама

Загрутдинов напомнил, что все за год на севере Москвы появилось пять новых образовательных учреждений на 1950 мест.

Реклама

Школы

Детские сады

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама