Детский сад и школа появятся на севере Москвы | 360°

Власть 23 сентября 2022, 21:02 Поделиться Telegram

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Viber Детский сад и школа появятся на севере Москвы

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Новые детский сад и школа откроются в столичном районе Аэропорт. Об этом сообщила НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства города Рафика Загрутдинова.

Первый будет рассчитан на 150 детей. Школа сможет вместить 14 учеников и еще 50 дошкольников старшего возраста.

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Загрутдинов напомнил, что все за год на севере Москвы появилось пять новых образовательных учреждений на 1950 мест.

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