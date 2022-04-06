Детский омбудсмен Волынец: Жириновский был высокоинтеллектуальным человеком

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поделилась воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщил RT.

Она заявила, что политик был «высокообразованным, высокоинтеллектуальным, опытным человеком, который душой болел за страну». Также Волынец считает, что Жириновского можно назвать настоящим патриотом. Она уточнила, что была знакома с ним лично и гордится этим.

«Он еще при жизни стал самым настоящим пророком в своем Отечестве», — уверена Волынец.