Власть 19 мая 2023, 23:50 Детский омбудсмен России рассказала историю возвращения юной украинки на родину Детский омбудсмен Львова-Белова: к родителям на Украину вернулась 14-летняя девочка РИА «Новости»

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Юная украинка Вероника В. оказавшаяся в России в марте 2022 года, вернулась на родину к маме. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Спешу поделиться с вами радостной новостью: 14-летняя Вероника В. вернулась на Украину! Еще одна семья воссоединилась», — написала детский омбудсмен

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Спасаясь от боевых действий в Харьковской области, девочка приехала в Россию с родной тетей в начале марта 2022 года, о чем знали ее мама и бабушка. Обстоятельства сложились так, что Вероника попала в социально-реабилитационный центр, а из-за неприятной истории возникли юридические ограничения, требующие времени для разрешения, сообщила Львова-Белова.

В апреле мать девочки в ходе неформального заседания Совбеза ООН, посвященного вопросам похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов, попросила вернуть ее дочь. Детский омбудсмен отметила, что ее аппарат начал заниматься этим вопросом до выступления украинки в ООН.

В Россию за девочкой приехала бабушка. Сотрудники МККК сопровождали родственницу во время ее передвижений по стране и помогали с документами. Девочку с бабушкой доставили до российско-латвийской границы, где их встретил представитель украинской стороны.

Львова-Белова отметила, что Украина уже по традиции все переврала и поставила с ног на голову, но это «на их совести».