Власть 02 декабря 2022, 07:46 Детям-сиротам предложили создавать генетические паспорта Депутат Госдумы Федоров: подлежащим усыновлению детям-сиротам надо проводить ДНК-тесты freepik

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Подлежащим усыновлению детям-сиротам России следует в обязательно порядке проводить генетические тесты. С таким предложением на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, передали в RT.

Он напомнил, что, согласно Семейному кодексу России, усыновление — это приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. При этом зачастую детские дома и будущие родители не имеют информации о биологических родителях ребенка, и о возможных скрытых наследственных заболеваниях.

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В связи с этим парламентарий предложил ввести систему обязательного проведения генетических тестов для детей-сирот.

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«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения обязательных генетических тестов и создания генетических паспортов для детей-сирот, подлежащих усыновлению (удочерению)», — написал он в обращении.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что в России сократилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их количество за последние пять лет сократилось на 26%.