Детям от пяти до семи лет предложили предоставить бесплатный проезд в электричках

Фракция «Единая Россия» выступила с инициативой разрешить детям от пяти до семи лет бесплатно ездить на электричках. Соответствующий законопроект проект был вынесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба единороссов.

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет», — сказано в сообщении.

Согласно действующему законодательству, дети от пяти до семи лет являются наиболее незащищенной категорией населения. За них должны оплачивать проезд полностью, тогда как дети до пяти и после семи лет от этого освобождены.

В пояснительной записке говорится, что частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках сейчас предусматривается только нормами региональных нормативных актов. На территории 48 субъектов России действует скидка 50–75% от действующего тарифа для этой категории. В остальных же — скидка не предоставляется.

«В связи с этим предлагается привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом», — сказано в сопроводительных материалах к документу.

Депутаты подчеркнули, что такая инициатива появилась после обращений общественных организаций по защите прав пассажиров и жителей регионов.