Детям до 7 лет разрешат бесплатно ездить в электричках

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесли в устав железнодорожного транспорта. Ранее дети до пяти лет пользовались льготой бесплатного проезда, а дети от пяти до семи лет оплачивали проезд полностью, если не было региональной скидки.

В настоящее время на территории 48 регионов России установлена льгота от 50 до 75% от стоимости билета для этой возрастной категории, в остальных субъектах РФ скидки не предоставлялись.

Днем 11 июня Путин также подписал законопроект, запрещающий работать в такси людям с судимостью.

Помимо этого, президент подписал законопроекты об ограничении государственных закупок и изменении правил прекращения статуса ИП для осужденных и обвиняемых.