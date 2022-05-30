Дети-сироты из ЛДНР и Украины смогут получать российское гражданство быстрее и проще

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства детям-сиротам из Луганской и Донецкой народных республик и Украины. Также действие документа распространяется на «недееспособных лиц», являющихся гражданами республик Донбасса или Украины.

Согласно указу, заявление может также подать опекун ребенка, его попечитель либо опекун недееспособного лица. Исключением станут случаи, когда опека или попечительство установлены на основании совместного заявления родителей на определенный период, в течение которого они по уважительным причинам будут не в состоянии исполнять родительские обязанности.

Соответствующие изменения внесены в указ от 2019 года. Упрощенный порядок приобретения гражданства вводится в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Ранее, 25 мая, Путин подписал указ об упрощенном порядке обращения за получением гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Рассматривать заявления будут не долльше трех месяцев с момента его подачи и предоставления документов.