  • «Дети были в шоке»: чиновник из Нижегородской области отреагировал на вазелин в подарок

    14 декабря 2019, 15:08

    Алена Макаренко

    На открытии школы депутат Госдумы и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов подарил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу. Дети были шокированы, сообщил он изданию «Подъем».

    Булавинов вручил подарок Левковичу со словами «вам пригодится». Он добавил, что в ближайшее время с проверкой приедет губернатор региона Глеб Никитин.

    Депутат вручил чиновникам вазелин на открытии школы в Нижегородской области

    Подробнее

    Левкович подарок принял. Тем не менее он посчитал поведение депутата неадекватным. По его словам, дети были в шоке.

    «Наверное, дело в том, что школа должна была быть запущена 1 сентября 2019. Поведение Булавинова считаю неадекватным, дети были в шоке. Губернатор был в курсе всех проблем с подрядчиком», — рассказал Левкович.

    Глава района не обсуждал с депутатом его поступок. А вот помощник Булавинова извинился за его поведение.

    Школа в поселке Гидроторф должна была открыться в 2018 году. Однако подрядчик постоянно срывал сроки сдачи объекта.

    Новая школа распахнула свои двери в Гидроторфе 12 декабря. С приветственным словом на церемонии открытия выступил Булавинов. Он преподнес Левковичу и подрядчику, строившему здание, баночку вазелина. По его словам, этот подарок — напоминание обо всех этапах строительства школы.

    Образовательное заведение на 900 мест строилось больше двух лет. Сроки строительства подрядчик сорвал на год и два месяца. А стоимость сметных работ он превысил на 80 миллионов рублей. На объекте работала «Городецкая ДПМК», ранее занимавшаяся строительством дорог и магистралей.