«Дети были в шоке»: чиновник из Нижегородской области отреагировал на вазелин в подарок

Булавинов вручил подарок Левковичу со словами «вам пригодится». Он добавил, что в ближайшее время с проверкой приедет губернатор региона Глеб Никитин.

Депутат вручил чиновникам вазелин на открытии школы в Нижегородской области Подробнее

Левкович подарок принял. Тем не менее он посчитал поведение депутата неадекватным. По его словам, дети были в шоке.

«Наверное, дело в том, что школа должна была быть запущена 1 сентября 2019. Поведение Булавинова считаю неадекватным, дети были в шоке. Губернатор был в курсе всех проблем с подрядчиком», — рассказал Левкович.

Глава района не обсуждал с депутатом его поступок. А вот помощник Булавинова извинился за его поведение.

Школа в поселке Гидроторф должна была открыться в 2018 году. Однако подрядчик постоянно срывал сроки сдачи объекта.

Новая школа распахнула свои двери в Гидроторфе 12 декабря. С приветственным словом на церемонии открытия выступил Булавинов. Он преподнес Левковичу и подрядчику, строившему здание, баночку вазелина. По его словам, этот подарок — напоминание обо всех этапах строительства школы.

Образовательное заведение на 900 мест строилось больше двух лет. Сроки строительства подрядчик сорвал на год и два месяца. А стоимость сметных работ он превысил на 80 миллионов рублей. На объекте работала «Городецкая ДПМК», ранее занимавшаяся строительством дорог и магистралей.