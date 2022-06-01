Мир быстро меняется, но это не помешает России становиться сильной и независимой страной. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

Такое заявление Путин сделал во время выступления в честь Дня защиты детей. Он заверил представителей подрастающего поколения и их родителей, что Россия не сломается под быстрыми переменами в мире. Напротив, страна станет сильнее и укрепит суверенитет.

«Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет», — сказал Путин.

Также президент страны поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником. Он отметил, что на детство юных россиян выпало «очень динамичное время».

В преддверии Дня защиты детей журналисты RT решили напомнить о маленьких жителях Донбасса и других зон спецоперации России на Украине, которые стали жертвами конфликта двух стран. Представители СМИ отметили, что боевые столкновения в регионе унесли жизни более 100 детей. Свыше 300 получили ранения. Журналисты RT отметили, что эти данные суммарно собраны из официальных источников за все время конфликта в регионе.