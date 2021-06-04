Генпрокурор наградил коллегу, за спасение детей от захватчика

В ходе рабочей поездки генеральный прокурор РФ Игорь Краснов побывал в прокуратуре Колпинского района Санкт-Петербурга, где вручил прокурору Игорю Ивкину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан. Он спас шестерых детей, захваченных в заложники.

Прокурор Игорь Ивкин 24 ноября 2020 года в опасной ситуации действовал решительно, и никто из детей не пострадал, так как он уговорил захватчика сдаться.

Он убедил преступника, что все проблемы можно решить с помощью диалога, и нет ничего важнее жизни и здоровья несовершеннолетних.