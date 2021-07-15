Детали телефонного разговора Путина и Керри раскрыли в Госдепе

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили по телефону меры сохранения климата и сокращения выбросов в атмосферу. Детали разговора привели в пресс-службе Госдепа.

Российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения. Путин и Керри отметили: проблемы изменения климата — это одна из многих областей, в которой у Москвы и Вашингтона общие интересы и схожие подходы.

В пресс-службе Кремля отметили, что Керри рассказал президенту России о прошедших встречах с его коллегами во время визита в Москву.

В Госдепе добавили, что Владимир Путин согласился: необходимо усилить международную работу по борьбе с изменением климата. Президент России подтвердил, что страна намеревается сократить собственные выбросы в атмосферу.

Джон Керри в разговоре подчеркнул, что именно России и США нужно сыграть важную роль в решении этого вопроса. В том числе сократить выбросы парниковых газов и в будущем стремиться к тому, чтобы они были равны нулю. Также стороны обсудили климатические проблемы в Арктике.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал прошедший визит Джона Керри в Москву важным и позитивным сигналом для развития отношений между странами.