20 марта 2023, 13:13
Дерипаска посоветовал Западу пойти на поклон к Китаю из-за банковского кризиса
Бизнесмен Дерипаска: Западу надо идти на поклон к Китаю на фоне банковского кризиса
Покупка банком UBS швейцарского банка Credit Suisse не поможет остановить кризис. Сам UBS также может столкнуться с трудностями. В скором времени западным странам придется пойти на поклон к КНР. Такое мнение бизнесмен Олег Дерипаска высказал в своем Telegram-канале.
«Тяжело, конечно, понять нам этих загадочных швейцарских гномиков <…>. Боюсь, утопят они не только один Credit Suisse — видимо, и UBS пойдет под откос. Научит ли это их чему-нибудь? Этих, я думаю, да», — заявил он.
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По его словам, поглощение Credit Suisse не остановит банковский кризис. Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов в этот раз «зашла слишком далеко», когда поднимала бездумно ставки.
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Дерипаска отметил, что американцы еще никогда не были так близко к банкротству госфинансов. Он считает, что КНР сейчас «подставит ножку» экономике Штатов, если начнет реализовывать казначейские бумаги Минфина США.
«Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам», — сказал бизнесмен.
Он допустил, что в скором времени Западу придется смириться с началом биполярного мира.
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