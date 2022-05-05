Среди депутатов Госдумы есть такие, кто желает отправиться для участия в спецоперации на Украине в действующие части ДНР и ЛНР. Об этом kp.ru сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, в настоящее время он не наблюдает в обществе раскол на фоне событий, происходящих на Украине. Напротив, имеет место консолидация. Он подчеркнул, что в случае, когда запросы общества противоречат принимаемым властью решениям, это находит отражение в поведение депутатов Госдумы. Однако сейчас представители всех фракций едины во мнении.

«Более того, у нас есть депутаты, кто обращается с просьбой отправить его в действующие части, соответственно, в ДНР и ЛНР», — отметил Володин.

Он также напомнил, что в спецоперации уже принимает участие депутат Думы от Чечни Адам Делимханов.

Будут ли отправлять на Украину других депутатов, пока неизвестно. По словам Володина, это «непростой вопрос», однако если подобный запрос поступит от Минобороны, его будут решать.

«Если будет соответствующий запрос со стороны Министерства обороны, будем такие решения принимать. Об этом речь идет. А сегодня депутатам надо работать и в Москве в Госдуме, и в регионах, и делать это еще с большей ответственностью», — подчеркнул спикер.

Ранее Володин назвал отправную точку развала украинского государства.