Власть 20 февраля 2023, 08:44 Депутаты захотели дать россиянам выходной для прохождения диспансеризации «Известия»: в Госдуме обсуждают выходной для прохождения диспансеризации Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Депутаты Госдумы хотят рассмотреть законопроект, который дает возможность всем работающим людям в России брать один раз в год выходной для прохождения медицинского обследования. Об этом написала газета «Известия».

Такая норма сейчас действует только для некоторых работников.

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«Это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность трудовой жизни. А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях», — сказал изданию курирующий вопросы здравоохранения вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

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Он добавил, что такое решение будет выгодно для всех. Работодатель получит здорового сотрудника, который будет меньше дней проводить на больничном, а также эффективнее трудится.

Проект закона разработала фракция «Новые люди». Его внесут на рассмотрение нижней палаты парламента 20 февраля. Депутаты предложили изменить статью Трудового кодекса РФ «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации».