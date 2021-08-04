Депутаты высказались по поводу идеи сокращения списка лекарств, отпускаемых без рецепта

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал идею сократить перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта. По его словам, сейчас по этому вопросу идет серьезная работа. Об этом написал RT.

Говоркин отметил, что необходимо определить перечень тех лекарств, которые нуждаются в отпуске по рецепту, и тех, которые могут быть освобождены от этого. Замечено, что граждане употребляют значительное количество антибиотиков без назначения врача. В связи с этим формируется лекарственная устойчивость организма.

Сложившуюся ситуацию также прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что в настоящее время значительная часть лекарств уже отпускается исключительно по рецепту врачей. По ее словам, это предложение надо проработать специалистам. Однако совершенно ясно, что те препараты, которые могут вызывать серьезные побочные эффекты, нужно запретить продавать без назначения врача.