Депутаты внесли законопроект о числе домашних животных в квартире

В Госдуму внесли законопроект, вводящий нормативы по количеству домашних животных в квартире. Он также запрещает выгул собак без намордника и поводка вне специально отведенных для этого мест.

Документ был опубликован в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.

«В целях предупреждения возникновения и распространения особо опасного инфекционного заболевания — бешенства, законопроектом предлагается исключить из статьи 18 ФЗ № 498-ФЗ положение, предусматривающее запрет отлова животных без владельцев, имеющих неснимаемые или несмываемые метки», — говорится в пояснительной записке.

Что касается количества животных, живущих в квартире, то авторы проекта предложили установить нормативы. Речь идет о проживающих в квартирах многоэтажных домов. По мнению депутатов, владельцы животных не всегда правильно их содержат. В некоторых квартирах царит антисанитарная обстановка, а это может навредить здоровью людей.

Из документа также следует, что для сокращения численности безнадзорных животных необходимо устранить причины их появления на улицах. Авторы предложили внести изменение, которое сделает обязательной регистрацию питомцев. Благодаря этому владельцы смогут вернуть свое животное. А еще это будет являться сдерживающим фактором для хозяев, которые надумают оставить четвероногих где-нибудь на улице.