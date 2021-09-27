Депутаты внесли в Госдуму законопроект об изменениях в работе региональной власти

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект нового закона о региональной власти. В частности, в документе говорится о досрочном прекращении полномочий губернаторов.

«Сегодня в Государственную думу внесен проект нового закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений конституции — проект федерального закона „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации“», — сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству. Сообщение процитировал ТАСС.

Крашенинников рассказал, что законопроект подготовили для развития положений конституции о единой системе публичной власти, он направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ.

В частности, проект закона расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица в регионе в связи с утратой доверия президента РФ, добавил Клишас. Он уточнил, что предусматриваются такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как выговор, предупреждение, отрешение от должности, временное отстранение от исполнения обязанностей. Об этом написало РИА «Новости».

Также в законопроекте речь идет о равных пятилетних сроках для губернатора и депутатов региональных заксобраний. Губернатор теперь должен будет наименоваться как глава региона. Еще одно важное нововведение: документ снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд.