Депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект о Конституционном суде

Проект закона российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение 22 сентября. Это было сделано в рамках реализации нововведенных положении Конституции РФ.

По законопроекту Конституционный суд сможет решать «вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании», предположительно, противоречащем Конституции РФ.

С таким запросом в КС сможет обращаться президент, Кабмин, Верховный суд, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Конституционный суд будет решать вопрос с точки зрения «соответствия истолкования положений международного договора положениям Конституции РФ».

Проектом предусматривается, что КС состоит из 11 судей. В их число входить председатель и его заместитель. Суд может работать, если в его составе находятся, как минимум, восемь судей. Решение инстанция может принимать, если в заседании участвуют хотя бы шесть судей. при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее 6 судей. Об этом написало РИА «Новости».

Если Конституционный суд не подтвердит конституционность документа в дальнейшем его не будут рассматривать до момента устранения нарушений.

В законопроекте уточняется, что судьям КС нельзя иметь несколько гражданств, счета и вклады в иностранных банках. Судьи КС могут потерять свои полномочия, если лишаться российского гражданства или в результате порочащего поступка.