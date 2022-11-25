Власть 25 ноября 2022, 06:00 Депутаты упразднили две деревни в Тюменской области

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Деревню Шалашина и поселок Мирный в Тюменской области ликвидировали. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на заседание регионального парламента.

Депутаты приняли такое решение в связи с тем, что оба населенных пункта стали нежилыми еще в прошлом веке. Представители ЛДПР проголосовали против их ликвидации, но оказались в меньшинстве.

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«Когда в начале 90-х годов колхозы и совхозы закрылись, крестьяне оттуда уехали. Обратно туда народ не вернуть», — пояснил единоросс Владимир Ульянов.

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