Депутаты Шадринской думы поддержали решение мэра об уходе

Парламентарии из Шадринской городской думы в Курганской области проголосовали за добровольный уход с поста мэра Виктора Ермишкина. Информация появилась на официальном сайте администрации Шадринска.

Депутаты высказали свое решение на думском заседании, оно было единогласным, добавили в URA.RU.

«Виктор Николаевич остается в городе и примет участие в предварительном голосовании партии „Единая Россия“ для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы», — заявил на заседании спикер Владимир Пикалин.