27 июня 2023, 19:33
Депутаты рекомендовали принять закон о трудовом воспитании школьников
Комитет ГД по просвещению рекомендовал принять проект о трудовом воспитании школьников
Члены думского комитета по просвещению рекомендовали принять законопроект, подразумевающий трудовое воспитание школьников, сообщил ТАСС. По данным агентства, депутаты могут обсудить нормы документа на заседании 28 июня.
Авторы инициативы предложили закрепить в законе «Об образовании в России» возможность привлечения учеников к общественно-полезному труду, а также исключить запрет на привлечение школьников к таким работам без согласия их родителей. На рассмотрение в Госдуму документ внесли в мае этого года.
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Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова заявляла, что под общественно-полезным трудом может подразумеваться высадка цветов и деревьев возле школ, а также «участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее». По ее мнению, принятие нормы позволит создать основу для «совершенствования школьной программы по труду».
Исполняющая обязанности ректора Государственного университета просвещения Ирина Кокоева отметила, что трудовое воспитание является частью системы воспитания в целом. Она уточнила, что во время подобных работ дети научатся общаться друг с другом, что позволит им объединяться для решения задач.
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