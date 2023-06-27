Власть 27 июня 2023, 19:33 Депутаты рекомендовали принять закон о трудовом воспитании школьников Комитет ГД по просвещению рекомендовал принять проект о трудовом воспитании школьников РИА «Новости»

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Члены думского комитета по просвещению рекомендовали принять законопроект, подразумевающий трудовое воспитание школьников, сообщил ТАСС. По данным агентства, депутаты могут обсудить нормы документа на заседании 28 июня.

Авторы инициативы предложили закрепить в законе «Об образовании в России» возможность привлечения учеников к общественно-полезному труду, а также исключить запрет на привлечение школьников к таким работам без согласия их родителей. На рассмотрение в Госдуму документ внесли в мае этого года.

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Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова заявляла, что под общественно-полезным трудом может подразумеваться высадка цветов и деревьев возле школ, а также «участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее». По ее мнению, принятие нормы позволит создать основу для «совершенствования школьной программы по труду».

Исполняющая обязанности ректора Государственного университета просвещения Ирина Кокоева отметила, что трудовое воспитание является частью системы воспитания в целом. Она уточнила, что во время подобных работ дети научатся общаться друг с другом, что позволит им объединяться для решения задач.