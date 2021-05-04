Депутаты рассказали об иностранных центрах, готовящих беспорядки в России

В России наблюдают за иностранными центрами, которые готовят в стране незаконные акции — таких в РФ около 10. В поле зрения профильной комиссии Госдумы попали и свыше 40 их выпускников.

На рассмотрение ГД РФ представили пакет законопроектов, направленных на «противодействие проникновению в Россию нежелательных организаций и блокировку их попыток оказывать деструктивное воздействие на ситуацию в стране». Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ также предполагает запрет на участие в думских выборах тем, кто причастен к деятельности экстремистских и террористических организаций. Внесли его члены комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с председателем Василием Пискаревым.

«В разработке законопроектов, которые подготовлены по итогам работы комиссии ГД, принимали участие представители всех думских фракций», — подчеркнул он.

Пискарев обратил внимание на тот факт, что в поле зрения комиссии не раз попадала деятельность иностранных организаций, признанных на территории РФ нежелательными. Их представители проводили различные семинары, тренинги и курсы подготовки для россиян за рубежом. После возвращения на родину выпускники подобных курсов пытаются заниматься организацией незаконных акций, беспорядков, пропагандой наркотиков и вовлечением в подобную деятельность несовершеннолетних.

«В поле зрения комиссии находится около 10 таких центров и более 40 их выпускников», — заявил Пискарев.

Инициаторы поправок предложили дополнить законодательство нормой, которая запрещает российским гражданам и юридическим лицам участвовать в деятельности нежелательной организации за пределами РФ.

Статус нежелательных хотят присваивать иностранным НПО, выполняющим роль посредников в операциях с имуществом нежелательных организаций или финансовых.