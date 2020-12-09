Депутаты приравняют переживших осаду Севастополя к ветеранам

После вступления закона в силу все награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя» получат такие же льготы, как ветераны. Речь идет о предоставлении бесплатного жилья и ежемесячных денежных выплатах.

Один из авторов законопроекта, депутат Дмитрий Белик, напомнил, что в 2017 году депутаты добились ежегодного выделения средств из государственного бюджета для дополнительных выплат жителям Севастополя, пережившим осаду.

Как отметила газета «Известия», по состоянию на март обладателей знака «Житель осажденного Севастополя» насчитывалось 1217 человек. Присвоить им статус ветеранов Великой Отечественной войны предложил президент России Владимир Путин на встрече с занимающим тогда пост временно исполняющего обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым.