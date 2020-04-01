    01 апреля 2020, 12:54

    Депутаты приняли закон об онлайн-продаже лекарств

    Дамир Матюхин

    Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе рецептурных, в условиях ЧС с доставкой на дом. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

    Соответствующие поправки внесут в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обращении лекарственных средств».

    Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, теперь безрецептурные лекарства можно купить через интернет с доставкой на дом. Кроме того, закон закрепил возможность дистанционной продажи препаратов, которые выдаются только по рецепту, если в стране эпидемия или режим ЧС.

    Не попадут под действие закона сильнодействующие и наркотические препараты. Порядок продажи лекарств определит правительство.

    Спикер Госдумы отметил, что такие нормы необходимы для сохранения гражданами режима самоизоляции, который сейчас вводится по всей стране.

    «Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства не покидая дом», — добавил он.

    Законопроект об онлайн-продаже лекарств внесли в Госдуму еще в 2017 году. Тогда же он прошел первое чтение. Но против него тогда выступили аптечные сети, которым не понравилась идея, что доставлять лекарства будут не провизоры, а курьеры.

    Однако начиная с 2019 года лекарства начали продавать дистанционно. Некоторые интернет-магазины получили лицензию на фармацевтическую деятельность. Но доставляли препараты только до своих ларьков и аптек.

    После начала распространения коронавируса президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о дистанционной продаже лекарств. Он пояснил, что пока речь идет только о безрецептурных препаратах, которые необходимы людям, находящимся на карантине.

    В тексте указа говорилось, что право на дистанционную продажу лекарств получили аптеки с лицензией от Росздравнадзора.