Депутаты приняли закон об онлайн-продаже лекарств

Соответствующие поправки внесут в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обращении лекарственных средств».

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, теперь безрецептурные лекарства можно купить через интернет с доставкой на дом. Кроме того, закон закрепил возможность дистанционной продажи препаратов, которые выдаются только по рецепту, если в стране эпидемия или режим ЧС.

Не попадут под действие закона сильнодействующие и наркотические препараты. Порядок продажи лекарств определит правительство.

Спикер Госдумы отметил, что такие нормы необходимы для сохранения гражданами режима самоизоляции, который сейчас вводится по всей стране.

«Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства не покидая дом», — добавил он.

Законопроект об онлайн-продаже лекарств внесли в Госдуму еще в 2017 году. Тогда же он прошел первое чтение. Но против него тогда выступили аптечные сети, которым не понравилась идея, что доставлять лекарства будут не провизоры, а курьеры.

Однако начиная с 2019 года лекарства начали продавать дистанционно. Некоторые интернет-магазины получили лицензию на фармацевтическую деятельность. Но доставляли препараты только до своих ларьков и аптек.

После начала распространения коронавируса президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о дистанционной продаже лекарств. Он пояснил, что пока речь идет только о безрецептурных препаратах, которые необходимы людям, находящимся на карантине.

В тексте указа говорилось, что право на дистанционную продажу лекарств получили аптеки с лицензией от Росздравнадзора.