Депутаты приняли закон, который будет регулировать популяризацию науки

Госдума приняла в III чтении законопроект о закреплении понятия «просветительская деятельность» в законе «Об образовании в РФ». Информация опубликована на сайте Кабмина.

Понятие подразумевает под собой работу, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции вне рамок образовательных программ. Просветительская деятельность нужна для интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и/или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Правительство получит полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает использовать данную деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. В частности, нельзя предоставлять школьникам и студентам недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Кроме того, вузы получат заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Эти нововведения нужны, чтобы не допустить «негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс». При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев.

Минпросвещения также получит полномочия обозначать круг организаций, которые будут обеспечивать методиками образовательные организации.

Новые нормы вступят в силу с 1 июня 2021 года. В документе уточняется, что просветительскую деятельность проводят органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

Инициативу внесла в ноябре 2020 года группа парламентариев из комиссий Госдумы и Совета Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Ученые были недовольны этим законопроектом. Они считают, он может привести к самым печальным последствиям: независимых образовательных и научно-популярных проектов может просто не остаться.