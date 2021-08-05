Депутаты предупредили о давлении Запада на Россию перед выборами

Депутаты Госдумы предупредили о том, что давление со стороны Запада перед сентябрьскими выборами в России усилится. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Речь идет о подготовке очередного акта давления на Россию разными способами: нелегитимные выборы, агрессивный внешний курс и все остальные штампы, которые мы не раз слышали со стороны наших западных партнеров», — пояснил Новиков.

Ранее Россию призвали отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, ОБСЕ приняла решение не направлять наблюдателей на грядущие выборы. Политик отметил, что сделано это для того, чтобы Россия выглядела агрессором. Однако, по его словам, заявления европейских властей не повлияют на позицию РФ.