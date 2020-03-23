Депутаты предложили запретить продавать моющие средства рядом с Байкалом

Депутаты объяснили, что фосфат, содержащийся в моющих средствах, представляет опасность для Байкала. Попадая в озеро со сточными водами, он способствует размножению водорослей. Они, в свою очередь, превращают кристально чистую воду в болото.

Валуев и Будуев предлагают запретить продажу моющих средств с содержанием 5% фосфатов и выше в поселениях рядом с Байкалом. От аномальных водорослей страдают рыбы, утки, ракообразные, которые также являются «очистителями» озера от грязи.

Роспотребнадзор заявил, что водоемы, заросшие аномальными водорослями из-за большого содержания фосфора, становятся менее подходящими для питьевого водоснабжения.

Минприроды поддерживает идею депутатов.