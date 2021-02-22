Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов ВОВ

Депутаты Госдумы подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, которая стала одним из авторов инициативы.

Группа депутатов предложила отнести распространение ложных сведений о ветеранах ВОВ к одной из форм реабилитации нацизма и ввести уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ, а также оскорбление памяти защитников Отечества. Поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, уточнила Яровая. Документ был единогласно принят в первом чтении ранее, 10 февраля.

Помимо Яровой, в группу депутатов от «Единой России», подготовивших поправки, вошли Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Владимир Шаманов. Нововведения коснутся Уголовного и Административного кодексов. Инициативу поддержали и члены других фракций, рассказал ТАСС. Яровая отметила, что нравственная ценность подвига народа в ВОВ закреплена поправками к Конституции.

В ноябре Яровая предложила ввести обязательные проверки на алкоголизм и наркоманию среди подростков в рамках обязательной диспансеризации.