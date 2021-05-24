Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за нападения на врачей

В Госдуму внесли закон об ужесточении ответственности за оскорбление и насилие в отношении медицинских работников, находящихся при исполнении.

Авторы закона выступют за введение государственной защиты для медиков, схожей с защитой полицейских и военных. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Законопроект приравнивает сотрудников государственных медицинских организаций к военнослужащим, полицейским, пожарным, сотрудникам Росгвардии и ФСИН, в отношении которых действует особый порядок государственной защиты прав, свобод, здоровья и жизни», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также авторы инициативы предложили предоставить медикам бесплатную правовую поддержку, в том числе и круглосуточную помощь юриста.

Не все согласны, что введение уголовной ответственности за оскорбление и нападение на медработников поможет бороться с нарушителями. Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин отметил, что причинами многих нападений на медицинских работников стало ухудшение ситуации в здравоохранении.

«Пациент не может попасть к врачу, к нему не вовремя приезжает скорая, и он выливает злость на тех, с кем сталкивается», — сказал Гальперин.

По его мнению, нужно формировать уважение к медицинским профессиям, а не ужесточать законодательство. Гальперин отметил, что в России социальный статус и экономическое положение одни из самых низких в мире.