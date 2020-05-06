Депутаты предложили упростить процедуру прописки на дачных участках
Николай Николаев, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, рассказал, что Госдума и Росреестр подготовят механизм признания садоводств населенными пунктами, чтобы упростить прописку в капитальных частных домах. Об этом сообщило РИА ФАН.
Госдума и Росреестр разработают критерии, при соблюдении которых дачному поселку невозможно будет отказать в переводе в статус населенного пункта.
Николаев предложил вернуть право оборота земельных участков на территории нацпарков и охраняемых территорий.
Он напомнил, что есть случаи, когда семьи живут на территории национального парка или особо охраняемой природной территории.