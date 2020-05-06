Депутаты предложили упростить процедуру прописки на дачных участках

Госдума и Росреестр разработают критерии, при соблюдении которых дачному поселку невозможно будет отказать в переводе в статус населенного пункта.

Николаев предложил вернуть право оборота земельных участков на территории нацпарков и охраняемых территорий.

Он напомнил, что есть случаи, когда семьи живут на территории национального парка или особо охраняемой природной территории.