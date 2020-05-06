    06 мая 2020, 16:58

    Депутаты предложили упростить процедуру прописки на дачных участках

    Анастасия Кременчугская

    Николай Николаев, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, рассказал, что Госдума и Росреестр подготовят механизм признания садоводств населенными пунктами, чтобы упростить прописку в капитальных частных домах. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Госдума и Росреестр разработают критерии, при соблюдении которых дачному поселку невозможно будет отказать в переводе в статус населенного пункта.

    Николаев предложил вернуть право оборота земельных участков на территории нацпарков и охраняемых территорий.

    Он напомнил, что есть случаи, когда семьи живут на территории национального парка или особо охраняемой природной территории.