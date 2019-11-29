Депутаты предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках России

Собеседник заявил, что рядом крупнейших российских частных медицинских организаций владеют иностранные юридические лица, среди которых есть и офшорные компании. В числе этих учреждений есть компании лабораторной диагностики и клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Лекарственная катастрофа. Больные раком будут чаще умирать без зарубежных поставок Подробнее

«Данные организации так или иначе получают доступ к медицинской информации миллионов граждан России, занимаются сбором биоматериала для лабораторных исследований и так далее», — отметил Федоров.

Депутат обратил внимание, что в условиях сложных отношений между Россией и Западом иностранные спецслужбы могут собирать биоматериал россиян для разработки новых образцов биологического и химического оружия. Этот законопроект будет готов до конца 2019 года, после чего документ обсудят на экспертном совете фракции «Единая Россия».

Председателя правления Национальной ассоциации медицинских организаций Дмитрий Борисов пояснил, что этот закон предусматривает чересчур жесткие меры. Дело в том, что передавать биоматериалы за рубеж могут как иностранные компании, так и российские.