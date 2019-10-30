  • Депутаты предложили лишать свободы на срок до 7 лет за пропаганду наркотиков

    30 октября 2019, 13:16

    Андрей Иванов

    Депутаты «Справедливой России» внесли в парламент поправки в УК РФ — они предложили дополнить его статьей об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети. Пакет документов опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.
    Депутаты предложили лишать свободы на срок до 7 лет за пропаганду наркотиков

    Согласно разработанному членами фракции «Справедливая Россия» и ее лидером Сергеем Мироновым законопроекту, за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств необходимо наказывать лишением свободы на срок до пяти лет.

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    За рекламу или пропаганду наркотиков в интернете депутаты предлагают давать семь лет лишения свободы.

    «Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую», — приводит сайт Госдумы слова Миронова.

    В настоящий момент нарушения подобного рода предусматривают административную ответственность.

    В пояснительной записке к закону говорится, что, несмотря на публичное неприятие, в Российской Федерации происходит либерализация отношения к наркотикам — допускается употребление тех или иных веществ при определенных условиях.