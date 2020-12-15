Депутаты предложили снять запрет на АЭС на океанах и морях

В адрес вице-премьера России Александра Новикова и главы «Росатома» Алексея Лихачева поступило предложение снять действующий с 2006 года запрет на строительство АЭС на океанах, морях, крупных озерах с прямоточной системой охлаждения турбин генераторов.

Об этом газете «Известия» рассказали авторы документа депутаты Госдумы Михаил Чернышев и Сергей Яхнюк. В то время запрет на расположение атомных станций около крупных естественных водоемов был наложен из-за отсутствия нормативной базы по их безопасному проектированию и эксплуатации.

«Анализируя многолетние практики в энергетике, следует признать, что при создании новых объектов нельзя отказывать проектировщикам в праве выбора технического решения. Прямоточная система охлаждения — наилучшая доступная технология», — сообщили газете в «Росатоме».

Михаил Чернышев отметил, что оборотные системы водоснабжения требуют в 1,4 — 1,75 раза больше капитальных вложений, чем прямоточные. При этом их строительство на 20-30% дороже.

Если запрет будет снят, строительство прямоточных АЭС замедлит рост тарифов на электрификацию. Из-за инфляции его нельзя остановить, но можно замедлить.

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