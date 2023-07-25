Власть 25 июля 2023, 16:49 Депутаты поддержали запрет регистрации на сайтах по зарубежному е-mail Госдума поддержала запрет регистрации на российских сайтах по зарубежному е-mail Stephen Phillips — Hostreviews.co.uk / Unsplash

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Депутаты Госдумы поддержали запрет регистрации на российских сайтах при помощи иностранных е-mail. После вступления документа в силу пользователи смогут сделать это лишь четырьмя способами, сообщило РИА «Новости».

Автором инициативы выступил депутат Антон Горелкин.

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После того, как документ вступит в силу, пользователи в России смогут зарегистрироваться лишь по номерам телефонов отечественных операторов связи, через сайт госуслуг, Единую биометрическую систему или инфосистему, которой владеет либо сам россиянин, либо компания из РФ.

«Внедряемые проектом ограничения предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания, тем самым, благоприятных условий для развития гражданского общества», — следует из текста пояснительной записки к законопроекту.

Парламентарии предлагали принять документ, аргументируя это необходимостью «обеспечения независимости распространения в России новостной информации от иностранных политических сил».

Днем 25 июля Госдума приняла законопроект о повышении призывного возраста. С 1 января 2024 года он повысится до 30 лет.