facebook_pixel
    21 апреля 2022, 14:13

    Депутаты поддержали переназначение Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ

    Госдума одобрила кандидатуру Набиуллиной на пост главы Центробанка

    Екатерина Виславская

    Госдума поддержала переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центробанка России, сообщила «Дума-ТВ». За нее проголосовало большинство депутатов.

    Депутаты поддержали переназначение Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ

    Эту кандидатуру еще в марте внес на рассмотрение президент России. За нее проголосовали 338 депутатов, 83 выступили против. Теперь постановление будет передано главе государства, и в случае одобрения с 24 июня начнется новый срок Эльвиры Набиуллиной на этом посту.

    Глава Центробанка выступила 21 апреля в Госдуме с отчетом. Она сделала несколько важных заявлений, например о грядущем снижении ключевой ставки и невозможности дефолта, а также проанализировала влияние нового пакета санкций на российскую экономику.

    Тем временем посольство России в США сравнило последние ограничения со сборной солянкой и назвало признаком отчаяния американских властей.