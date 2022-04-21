Депутаты поддержали переназначение Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ

Госдума поддержала переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центробанка России, сообщила «Дума-ТВ». За нее проголосовало большинство депутатов.

Эту кандидатуру еще в марте внес на рассмотрение президент России. За нее проголосовали 338 депутатов, 83 выступили против. Теперь постановление будет передано главе государства, и в случае одобрения с 24 июня начнется новый срок Эльвиры Набиуллиной на этом посту.

Глава Центробанка выступила 21 апреля в Госдуме с отчетом. Она сделала несколько важных заявлений, например о грядущем снижении ключевой ставки и невозможности дефолта, а также проанализировала влияние нового пакета санкций на российскую экономику.

Тем временем посольство России в США сравнило последние ограничения со сборной солянкой и назвало признаком отчаяния американских властей.