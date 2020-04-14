Депутаты поддержали идею отменить свои отпуска на время пандемии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам не идти в отпуска в период с 23 апреля по 7 мая из-за пандемии. Фракции поддержали такое предложение.

«Мы с самого начала говорили, что не можем пойти в отпуск в эти даты. Прежде всего, сейчас не просто вирус, а тяжелейший системный кризис, страна и мир вваливается в яму. Мы валимся быстрее других. Какой сейчас отпуск? Я считаю, что стыдно кому-то идти в отпуск», — заявил радиостанции «Говорит Москва» лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Он добавил, что сейчас в стране вырос уровень безработицы. В такой ситуации власти должны помогать жителям и принимать соответствующие решения.

В свою очередь руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что решение отменить отпуска было правильным. Партия уже перешла на удаленный режим работы, встречи и совещания проводятся в онлайн-режиме.

«Совершенно правильное предложение. Какой отпуск может быть, когда в стране такая ситуация? Сейчас как никогда именно депутатский контроль востребован. Поэтому отпуска надо отменить. И работать. Причем работать так, чтобы не подвергать риску заражения ни себя, ни людей», — подчеркнул Миронов.

Фракция ЛДПР тоже поддержала идею Володина. Депутаты принимают граждан дистанционно и продолжают работать.

«Мы не собираемся уходить ни на какие отпуска. Сейчас тяжелая ситуация и с коронавирусом, и в экономике есть проблемы. Владимир Жириновский такую инициативу также поддержал», — рассказал первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин.

Ранее Вячеслав Володин предложил депутатам отказаться от отпусков, чтобы остаться с гражданами и продолжить работу в регионах. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу примут 17 апреля.