Депутаты Петербурга завели Telegram-каналы | 360°

Власть 04 ноября 2022, 20:51 Депутаты Петербурга завели Telegram-каналы РИА "Новости"

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Канал-агрегатор «Открытый парламент» появился в Telegram. Он содержит список каналов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание neva.today.

Самым популярным среди них оказался депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский, на него подписаны 10 316 человек. Вовлеченность на его канале «ВишНевскоеВремя» равна 60%.

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Второе место занял руководитель фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов, у него 7 448 подписчиков, из которых вовлечены 20%.

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На третьем месте оказался канал «SPEAKer Бельский» Александра Бельского с 1482 подписчиками. Вовлеченность составила 58%.

Также Telegram-каналы есть еще у 26 депутатов, но на каждого из них подписаны меньше 1000 человек. Самый маленький канал имеет всего 10 подписчиков.

Остальные 20 депутатов предпочли вести страницы во «ВКонтакте».