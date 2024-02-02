Власть 02 февраля 2024, 19:23 Депутаты отозвали проект о призывном возрасте до 50 лет для получивших гражданство России Проект о призыве до 50 лет для получивших гражданство РФ отозвали из Госдумы РИА «Новости»

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Внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для людей с приобретенным гражданством России лишился подписей двух авторов инициативы. Депутаты Александр Бородай и Михаил Шеремет сняли свое авторство с документа. Это следует из карточки базы законопроектов нижней палаты парламента.

В качестве автора остался только председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. В комментарии РИА «Новости» он заявил, что законопроект отправили на доработку.

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«Предлагается отточить юридические формулировки, и это всегда делается со всеми документами, попадающими в парламент, пока они не будут целиком устраивать большую часть депутатов», — пояснил он.

После на сайте Госдумы появилась информация, что авторы сняли законопроект с рассмотрения.

В ГД законопроект находился менее суток и вызвал серьезную критику со стороны спикера Вячеслава Володина.

Авторы инициативы поясняли, что сейчас приезжающие в Россию иностранцы либо дожидаются 30 лет, чтобы подать на гражданство, либо всеми способами уклоняются от военной службы, если уже получили паспорт.