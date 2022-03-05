Депутаты отказались лишать жизни бездомных животных

Депутаты Госдумы не поддержали предложение по умерщвлению бездомных животных. Проблему бродячих собак будут решать при помощи обязательной стерилизации.

Поправку об обязательной стерилизации внесут в закон «Об ответственном обращении с животными», сообщил «Известиям» первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов.

«Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано», — отметил он.

По словам парламентария, регионы смогут сами решать дальнейшую судьбу животных. После стерилизации собак смогут выпускать на волю или отправлять в приюты. При этом Бурматов напомнил, что в некоторых субъектах выступили за умерщвление бродячих псов. Но он подчеркнул, что такая практика идет вразрез с гуманистической концепцией закона об ответственном обращении с животными.

«Во-вторых, в своем заключении российские ученые подтвердили, что бороться с популяцией с помощью такого метода неэффективно. Поэтому никакого возвращения к эвтаназии в приютах не будет», — заявил первый зампред комитета.

Ужесточить закон о бездомных животных решили после нападения своры собак на девочку в Забайкалье. Бродячие псы насмерть загрызли семилетнего ребенка.