Депутаты отказались лишать жизни бездомных животных
«Известия»: депутаты ГД отвергли предложение лишать жизни бездомных животных
Депутаты Госдумы не поддержали предложение по умерщвлению бездомных животных. Проблему бродячих собак будут решать при помощи обязательной стерилизации.
Поправку об обязательной стерилизации внесут в закон «Об ответственном обращении с животными», сообщил «Известиям» первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов.
«Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано», — отметил он.
По словам парламентария, регионы смогут сами решать дальнейшую судьбу животных. После стерилизации собак смогут выпускать на волю или отправлять в приюты. При этом Бурматов напомнил, что в некоторых субъектах выступили за умерщвление бродячих псов. Но он подчеркнул, что такая практика идет вразрез с гуманистической концепцией закона об ответственном обращении с животными.
«Во-вторых, в своем заключении российские ученые подтвердили, что бороться с популяцией с помощью такого метода неэффективно. Поэтому никакого возвращения к эвтаназии в приютах не будет», — заявил первый зампред комитета.
Ужесточить закон о бездомных животных решили после нападения своры собак на девочку в Забайкалье. Бродячие псы насмерть загрызли семилетнего ребенка.