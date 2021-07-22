Депутаты Омского горсовета посетили стройки Советского округа

Власти Омска посетили объекты города, на которых проходят стройки и реконструкции. Об этом сообщил INFOX.RU.

В первую очередь депутаты посетили вторую Дачную улицу, вторую Кольцевую и улицу Волховстроя. На этих территориях реализуется проект «Безопасные качественные дороги». Протяженность сделанных дорог там составляет два с половиной километра. Спикер горсовета Владимир Корбут поручил строителям привести в порядок придорожную территорию.

«Сегодня, когда мы смотрели, реализацию программы „Безопасные качественные дороги“, увидели, что есть проблемные вопросы: после ремонтных работ необходимо восстановить ту или иную инфраструктуру, посадить деревья, которые были уничтожены, посеять травку», — заявил депутат.

Кроме того, политики посетили стройку детского сада на улице Тюленина, а также реконструкцию ДК «Звездный» и Советского парка. Политики остались довольны увиденным. По их словам, все полученные средства осваиваются в полной мере.