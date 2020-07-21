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    21 июля 2020, 19:30

    Депутаты одобрили законопроект о внесудебной банкротстве во втором чтении

    Мария Шагиахметова

    Госдума во втором чтении одобрила закон, который разрешит гражданам с долгами от 50 до 500 тысяч рублей становится банкротами без суда. Законопроект опубликован на сайте базы данных нижней палаты парламента.
    Депутаты одобрили законопроект о внесудебной банкротстве во втором чтении

    Согласно документу россияне получат возможность объявить себя банкротом через многофункциональные центры. Это смогут сделать те граждане, у которых приставы не найдут никакого имущества. При этом в пояснительной записке к законопроекту указано, что по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70–80% граждан не было найдено имущество, которым можно было бы погасить долги.

    Таким образом, человек может подать заявление в МФЦ, если в нем указать кредиторов и сумму долгов. Если после проверки в центре информация не будет соответствовать действительности, заявление гражданину вернут. Такое решение можно будет обжаловать в суде или обратиться еще раз в МФЦ через три месяца.

    После заявления начнется процесс внесудебного банкротства, в это время не начисляются штрафы, неустойки или проценты. Под исключение попадают долги, о которых не сообщил человек, а также задолженность по алиментам, выплаты по компенсациям вреда жизни или здоровью и по возмещению морального вреда.

    Пока идет банкротство гражданин не сможет взять новые кредиты или стать поручителем. Если в это время появится имущество, то заявителю нужно будет сообщить об этом в МФЦ и в течение пяти дней процедура банкротства будет прекращена. При этом кредиторы смогут отправлять запросы в госорганы для поиска имущества должника. По новому закону внесудебная процедура банкротства будет бесплатной. Закон вступит в силу с 1 сентября. В июле стало известно, что число банкротств в России выросло 1,5 раза за полгода.

    Новости SMI.FM