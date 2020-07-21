Депутаты одобрили законопроект о внесудебной банкротстве во втором чтении

Согласно документу россияне получат возможность объявить себя банкротом через многофункциональные центры. Это смогут сделать те граждане, у которых приставы не найдут никакого имущества. При этом в пояснительной записке к законопроекту указано, что по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70–80% граждан не было найдено имущество, которым можно было бы погасить долги.

Таким образом, человек может подать заявление в МФЦ, если в нем указать кредиторов и сумму долгов. Если после проверки в центре информация не будет соответствовать действительности, заявление гражданину вернут. Такое решение можно будет обжаловать в суде или обратиться еще раз в МФЦ через три месяца.

После заявления начнется процесс внесудебного банкротства, в это время не начисляются штрафы, неустойки или проценты. Под исключение попадают долги, о которых не сообщил человек, а также задолженность по алиментам, выплаты по компенсациям вреда жизни или здоровью и по возмещению морального вреда.

Пока идет банкротство гражданин не сможет взять новые кредиты или стать поручителем. Если в это время появится имущество, то заявителю нужно будет сообщить об этом в МФЦ и в течение пяти дней процедура банкротства будет прекращена. При этом кредиторы смогут отправлять запросы в госорганы для поиска имущества должника. По новому закону внесудебная процедура банкротства будет бесплатной. Закон вступит в силу с 1 сентября. В июле стало известно, что число банкротств в России выросло 1,5 раза за полгода.