Власть 28 июня 2023, 17:11 Депутаты одобрили возвращение трудового воспитания школьников Госдума в первом чтении приняла законопроект о трудовом воспитании школьников образования Московской области / Министерство образования Московской области

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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о трудовом воспитании школьников, сообщила «Российская газета». Авторы документа рассказали, что учеников не станут заставлять выполнять обязанности уборщиков.

По задумке авторов инициативы (депутаты всех фракций нижней палаты парламента), учащиеся будут обязаны выполнять общественно-полезные работы, которые предусмотрит образовательная программа с учетом возрастных и других особенностей детей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что о возвращении трудового воспитания парламентариев просили и родители, и учителя.

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«Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду», — подчеркнул Володин и добавил, что привить правильное отношение по многим вопросам можно лишь через труд.

Ранее думский комитет по просвещения рекомендовал депутатам принять законопроект. Документ должен отменить норму, которая запрещает привлекать школьников в общественно полезному труду без разрешения родителей.