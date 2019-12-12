Депутаты одобрили возвращение курилок в транзитные зоны аэропортов

Документ разрешает курение табака в специальных изолированных помещениях с системами вентиляции в транзитных зонах аэропортов.

Госдума приняла законопроект, приравнивающий вейпы к табаку, в первом чтении Подробнее

При этом есть и ограничение. В частности, курительные комнаты разместят таким образом, чтобы из других помещений их видно не было.

В настоящее время в стране действует запрет на курение на территории и в помещениях аэропортов. Такую поправку внесли шесть лет назад в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

При этом в минувшую среду депутаты в первом чтении одобрили закон, по которому электронные сигареты, вейпы и кальяны приравняют к табаку. В случае принятия этого закона любители курительных гаджетов тоже будут использовать курилки аэропортов.