Депутаты одобрили возвращение курилок в транзитные зоны аэропортов
Документ разрешает курение табака в специальных изолированных помещениях с системами вентиляции в транзитных зонах аэропортов.
Госдума приняла законопроект, приравнивающий вейпы к табаку, в первом чтенииПодробнее
При этом есть и ограничение. В частности, курительные комнаты разместят таким образом, чтобы из других помещений их видно не было.
В настоящее время в стране действует запрет на курение на территории и в помещениях аэропортов. Такую поправку внесли шесть лет назад в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
При этом в минувшую среду депутаты в первом чтении одобрили закон, по которому электронные сигареты, вейпы и кальяны приравняют к табаку. В случае принятия этого закона любители курительных гаджетов тоже будут использовать курилки аэропортов.