Депутаты одобрили уголовное наказание за нарушения при общероссийском голосовании

Авторами принятых поправок в УК РФ выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

За решетку можно загреметь за подделку избирательных документов, документов референдума, а также за фальсификацию итогов голосования. В тюрьму суд будет отправлять за незаконную выдачу бюллетеней или за повторное голосование.

В зависимости от тяжести преступления новые поправки в УК предполагают различные штрафы и лишение свободы до четырех лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ. Документ направлен на закрепление основ конституционного строя, права и свободы людей. Закон вводит новую процедуру — общероссийское голосование. Первое такое голосование по поправкам в российскую Конституцию состоится 22 апреля 2020 года.