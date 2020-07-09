Депутаты Новосибирской области подвели итоги за пять лет
Депутаты шестого созывa Законодательного Собрания Новосибирской области подвели итоги работы последних пяти лет. Об этом сообщила НСН со ссылкой на председателя регионального парламентa Андрея Шимкива.
В своем докладе он рассказал, что Законодательное Собрание региона за этот срок поменяло стиль и характер своей работы. «Закон о наказах позволил каждому из нас и всем вместе уже в ходе предыдущей избирательной кампании создать практически поадресный план социально-экономического развития области», — заключил Шимкив и добавил, что считает закон реально работающим.