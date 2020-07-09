Депутаты Новосибирской области подвели итоги за пять лет

В своем докладе он рассказал, что Законодательное Собрание региона за этот срок поменяло стиль и характер своей работы. «Закон о наказах позволил каждому из нас и всем вместе уже в ходе предыдущей избирательной кампании создать практически поадресный план социально-экономического развития области», — заключил Шимкив и добавил, что считает закон реально работающим.