Депутаты не пришли на заседание и сорвали отчет главы Хакасии

Хакасские депутаты сорвали отчет главы республики. А он обвинил народных избранников в том, что из-за их неявки в Хакасии не приняли меры поддержки населения и предпринимателей.

24 апреля глава Хакасии Валентин Коновалов должен был выступить с отчетом перед парламентом, но из 50 депутатов пришли только 30, так что им не удалось собрать кворум.

Как рассказал первый заместитель председателя Верховного совета республики Юрий Шпигальских журналистам, часть из не явившихся на заседание — врачи и руководители крупных предприятий. А остальные решили «воспользоваться ситуацией и помогли свести к минимуму участие депутатов в сессии, то есть сорвали, по сути, кворум», передает «Интерфакс».

Валентин Коновалов написал в Facebook, что на этой сессии должны были быть рассмотрены законопроекты о мерах социальной поддержки приемных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о снижении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения для предпринимателей. Он опубликовал список депутатов, которые не пришли на заседание.

«В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки правительство Хакасии уже приняло ряд правовых актов антикризисной направленности, которые не требуют участия Верховного совета. В то же время принятие мер поддержки населения и предпринимателей, для которых необходимо участие парламента Хакасии, переносится на неопределенный срок», — написал Коновалов.

Из всех фракций республики на заседание пришли в полном составе только депутаты КПРФ, той же партии, к которой принадлежит Валентин Коновалов.