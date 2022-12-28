Власть 28 декабря 2022, 13:31 Депутаты ЛДПР предложили привязывать ОСАГО к водителю, а не к машине База Госдумы: от ЛДПР поступил законопроект о привязке ОСАГО к водителю, а не к машине Unsplash

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Члены думской фракции ЛДПР предложили рассмотреть законопроект о смене объекта ОСАГО. Документ разместили в электронной базе ведомства. Об этом рассказал ТАСС.

Свое решение депутаты объяснили заботой о владельцах нескольких машин. Авторы законопроекта напомнили, что сейчас один полис ОСАГО фактически действует только для одного ТС. Поэтому их владелец или допущенный к управлению человек должен оплачивать несколько документов.

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«Страхователь несет бремя финансовой ответственности за лиц, которые указаны в страховом полисе при заключении договора ОСАГО», — заключили депутаты.

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Также они отметили, что на стоимость документа влияет несколько факторов: возраст, стаж и участие в ДТП.

Авторы законопроекта предложили, чтобы один полис распространялся на одного водителя. По их мнению, обладатель такого ОСАГО должен иметь доступ ко всем ТС, категория которых совпадает с данными в страховке.