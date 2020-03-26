Депутаты Карелии вызвались помочь в больницах
Если возникнет необходимость, депутаты-врачи отправятся работать в больницы. Они сами предложили свою помощь — сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Такую инициативу проявили председатель заксобрания Элиссан Шандалович и Алексей Хейфец, глава комитета по здравоохранению и социальной политике Карелии. Оба — сертифицированные анестезиологи-реаниматологи.
«При недостатке врачей нам нужны любые врачи, и мы, конечно, воспользуемся [их помощью], если вдруг она понадобится», — ответил Охлопков.