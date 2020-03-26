Депутаты Карелии вызвались помочь в больницах

Такую инициативу проявили председатель заксобрания Элиссан Шандалович и Алексей Хейфец, глава комитета по здравоохранению и социальной политике Карелии. Оба — сертифицированные анестезиологи-реаниматологи.

«При недостатке врачей нам нужны любые врачи, и мы, конечно, воспользуемся [их помощью], если вдруг она понадобится», — ответил Охлопков.